വി.ഡി. മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ: ആഘോഷമാക്കി ഹാഇൽ കെ.എം.സി.സിtext_fields
ഹാഇൽ: കേരളത്തിലെ പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് കേക്ക് മുറിച്ചും പാർട്ടി നടത്തിയും ആഘോഷമാക്കി ഹാഇൽ കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി. യുവത്വത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അധികാരമേറ്റ പുതിയ വി.ഡി. മന്ത്രിസഭക്ക് കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു ചരിത്രം രചിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആശംസിച്ചു. കോഴിക്കോട്, കാസർകോട് ജില്ലകളോട് കാണിച്ച അവഗണനയിൽ പ്രവർത്തകർ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻറ് ഫൈസൽ കൊല്ലം, വർക്കിങ് സെക്രട്ടറി സക്കരിയ ആയഞ്ചേരി എന്നിവർ ചേർന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിെൻറ കൊടി ആലേഖനം ചെയ്ത കേക്ക് മുറിച്ച് പ്രവർത്തകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കുമായി ഭാരവാഹികൾ പ്രത്യേക അത്താഴവിരുന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നു. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളായ സക്കറിയ പള്ളിപ്പുറം, എ.വി.സി. ഇബ്രാഹിം, ഹാരിസ് മച്ചക്കുളം, അസ്കർ സാറാസ്, താജു ഓമശ്ശേരി, ഹസീബ് തിരൂർക്കാട്, വൈ.എം. സജിദ്, സിറ്റി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് നസറുദ്ദീൻ ആലപ്പുഴ, ബർസാൻ ഏരിയ പ്രസിഡൻറ് ബഷീർ പടിഞ്ഞാറത്തറ, സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഊർപ്പള്ളി എന്നിവരും ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി. ലത്തീഫ് സുൽത്താന, നാസർ ദാരിമി, മദീന സ്റ്റോറിലെ ഷംസീർ, ഫാത്തിമ സ്റ്റോറിലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
