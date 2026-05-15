Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി.ഡി. സതീശനെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 May 2026 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 6:41 AM IST

    വി.ഡി. സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചരിത്രപരം -ഒ.ഐ.സി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    വി.ഡി. സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചരിത്രപരം -ഒ.ഐ.സി.സി
    cancel
    camera_alt

    വി.ഡി. സതീശൻ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​കീ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​ടു​ത്ത സ​തീ​ശ​ൻ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ നേ​താ​വാ​ണെ​ന്നും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം പു​തി​യ വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും ധീ​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് വ​ലി​യ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത നേ​ടി​യ നേ​താ​വാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ജ​ന​ഹി​ത​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്കും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ നി​യു​ക്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ത്ഹ​യി​ലെ ‘സ​ബ​ർ​മ​തി’​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ടു​ള്ള നേ​താ​വാ​ണ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ’

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം കേ​ര​ള​ത്തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത പോ​രാ​ട്ടം ന​യി​ച്ച നേ​താ​വാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ‘പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര’​യി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ച്ചും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള മി​ക​ച്ച ഭ​ര​ണം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നും അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCsaudiarabiaRiyadh.VD Satheesanchiefminister
    News Summary - V.D. Satheesan's announcement as Chief Minister is historic - OICC
    Similar News
    Next Story
    X