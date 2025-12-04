Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 8:04 AM IST

    വാ​ഴ​ക്കാ​ട് സ്​​റ്റു​ഡ​ന്റ്സ്​ സോ​ക്ക​ർ; ഗ്രാ​സ്റൂ​ട്ട്സ്, ജെ.​എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    വാ​ഴ​ക്കാ​ട് സ്​​റ്റു​ഡ​ന്റ്സ്​ സോ​ക്ക​ർ; ഗ്രാ​സ്റൂ​ട്ട്സ്, ജെ.​എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ദ​മ്മാം വാ​ഴ​ക്കാ​ട് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്​​റ്റു​ഡ​ന്റ്​​സ്​ സോ​ക്ക​ർ ഫു​ട്‍ബാ​ൾ മേ​ള​യി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടീ​മി​ന് ലാ​ലു ഗോ​പി​നാ​ഥ്, സു​ബൈ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി

    സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കാ​യി​ക അ​വ​ബോ​ധ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ജ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ദ​മ്മാം വാ​ഴ​ക്കാ​ട് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെൻറ​ർ 25ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​ഐ.​സി സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ്​ സോ​ക്ക​ർ സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​െൻറ അ​ണ്ട​ർ 17 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​സ്റൂ​ട്ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യും അ​ണ്ട​ർ 14 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജെ.​എ​ഫ്.​സി ജു​ബൈ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും കി​രീ​ടം ചൂ​ടി.​ദ​മ്മാം ഫൈ​സ​ലി​യ​യി​ലെ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഫോ​ക്കോ​സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 17 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​സ്​ റൂ​ട്ട്സ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഡി.​എ​സ്.​എ ഖോ​ബാ​റി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 14 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജെ.​എ​ഫ്.​സി ജു​ബൈ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ട് ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ണ്ട​ർ 14 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 11 ടീ​മു​ക​ളും അ​ണ്ട​ർ 17 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ്​ ടീ​മു​ക​ളും മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.​ലോ​ക ഫു​ട്‍ബാ​ളി​നെ ത​​ന്റെ നാ​ട​ൻ ശൈ​ലി​യി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ സു​ബൈ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഫു​ട്‍ബാ​ൾ മേ​ള​ക്ക് പൊ​ലി​മ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ണ്ട​ർ 15 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​രം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി. ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്ടീ​വോ ഗേ​ൾ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഗ്രാ​സ്​ റൂ​ട്സ് ഗേ​ൾ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി.

    അ​ണ്ട​ർ 17 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ഫോ​ക്കോ​സോ​ക്ക​റി​​ന്റെ ന​ദീം മു​ഹ​മ്മ​ദി​നേ​യും മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ഗ്രാ​സ്​ റൂ​ട്ട്സി​​ന്റെ നാ​യി​ഫി​നേ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യി സു​ഹൈ​ബ് ഖാ​ൻ (ഫോ​ക്കോ​സോ​ക്ക​ർ) എ​ന്നി​വ​രേ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.​അ​ണ്ട​ർ 14 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ഫോ​ക്കോ​സോ​ക്ക​റി​ന്റെ ഹേം ​ഷി​രി​ഷ് ജി​ൻ​ക​യേ​യും മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി സാ​യി​ദീ​പി​നേ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യി ഹം​ദാ​നേ​യും (ജെ.​എ​ഫ്.​സി) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും യു.​ഐ.​സി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ലാ​ലു ഗോ​പി​നാ​ഥ്, സു​ബൈ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, മ​ഞ്ജു മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ബി.​പി.​എ. ഹ​മീ​ദ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ ആ​ക്കോ​ട്, പി.​കെ. ഹ​മീ​ദ്, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, എ.​പി. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ജാ​വി​ഷ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ബി.​കെ. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.​ദ​മാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശ​മീ​ർ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, സു​ബൈ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ആ​ഷി നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, അ​ഷ്റ​ഫ് പി.​ടി വാ​ഴ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഷാ​മി​ൽ ഊ​ർ​ക്ക​ട​വ്, ഷി​ജി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ഹ​ദ്, ടി.​കെ. ഷാ​ഹി​ർ, അ​ഫ്താ​ബ്, യു.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ, ആ​ഷി​ഖ്, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, സ​ബീ​ഹ്, ഒ.​കെ. ഫ​വാ​സ്, അ​മ​ൻ ഷി​ബി​ലി, പി. ​ഷാ​ഫി, ഉ​നൈ​സ്, അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മു​ജീ​ബ് ക​ള​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ആ​ക്കോ​ട്

    ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Saudi NewswinnersSoccergulf news malayalam
    News Summary - Vazhakad Students Soccer; Grassroots, JFC teams emerge winners
