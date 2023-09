cancel camera_alt representational image By അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് യാം​ബു: 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തെ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ സൗ​ദി ട്രാ​ഫി​ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ വ​ക്താ​വ് കേ​ണ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ ശു​ക്ര വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും അ​തു​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നേ​ർ പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ ട്രാ​ഫി​ക് പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ട്രാ​ഫി​ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ക്ക് 35 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

‘സു​ര​ക്ഷ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യും’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളൂം വ​മ്പി​ച്ച മാ​റ്റ​മാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ ത​ന്നെ പി​ഴ​യി​ടു​ന്ന രീ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്​ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി. റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത 9,311 എ​ന്ന അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് 6,651 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് 35 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണ്. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 2030ഓ​ടെ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Various schemes for Ministry of Traffic in Saudi-Road traffic to reduce by 50 percent by 2030