    date_range 22 April 2026 10:10 AM IST
    date_range 22 April 2026 10:10 AM IST

    വാ​ൽ​പ്പാ​റ അ​പ​ക​ടം; എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    വാ​ൽ​പ്പാ​റ അ​പ​ക​ടം; എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ വാ​ൽ​പ്പാ​റ മ​ല​യോ​ര​പാ​ത​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ദാ​രു​ണ​മാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് പോ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​നം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വാ​ർ​ത്ത ഏ​റെ നോ​വു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ല​പ്പു​റം പാ​ങ്ങ് പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ജി.​എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് ഹി​സ്​​റ്റ​റി വി​ഭാ​ഗം മു​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന മ​ജീ​ദ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ, പ​ത്നി റു​ഖി​യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഹ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ​രേ​ത​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്കൂ​ളി​ലെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​യ ഈ ​വ​ലി​യ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ടി.​പി. രാ​ജീ​വ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​മീം അ​ബ്​​ദു​ല്ല മ​മ്പാ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​എം.​എ. ഖാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ഷ​മീ​ല മൂ​സ, പി. ​ഷ​മീ​ർ, മൂ​സ പ​ട്ട​ത്ത്, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വാ​ഴ​യി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ പ​രു​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ൻ, അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, അ​സൈ​ൻ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ, ഹാ​രി​സ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:alumnicondolencesJeddahValparai Accident
    News Summary - Valparai disaster; MES Mambad College Alumni Jeddah Chapter expresses condolences
