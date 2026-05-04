    Saudi Arabia
    date_range 4 May 2026 8:49 AM IST
    date_range 4 May 2026 8:49 AM IST

    വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി സാ​ധു സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി

    റി​യാ​ദ് യൂ​നി​റ്റ്​ നി​ർ​മി​ച്ച 24ാമ​ത് വീ​ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു
    മ​ല​പ്പു​റം വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി മ​ഹ​ല്ല് സാ​ധു സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി റി​യാ​ദ് യൂ​നി​റ്റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച 24-ാമ​ത് വീ​ടി​െൻറ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്: മ​ല​പ്പു​റം വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി മ​ഹ​ല്ല് സാ​ധു സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി റി​യാ​ദ് യൂ​നി​റ്റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച 24-ാമ​ത് വീ​ടി​െൻറ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി കൈ​നോ​ട് കൂ​ർ​മാ​യ പ​റ​മ്പി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് റ​ഷീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് വീ​ടി​െൻറ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ന​ടു​ത്തൊ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷി​ഫാ​ൻ കൈ​നോ​ട് പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ക​ള​പ്പാ​ടാ​ൻ സ​ലീം സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു റ​ഷീ​ദ് കൊ​ട്ടേ​ക്കോ​ട​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഹാ​ന ഷെ​റി​ൻ, സ​ലീ​ന ജാ​സ്മി​ൻ, റി​മാ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ത​റ​യി​ൽ, കൊ​ന്നോ​ല അ​മീ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പി​ലാ​ക​ട​വ​ത്ത്, ത​റ​യി​ൽ അ​ബു, പി.​കെ. കു​ഞ്ഞി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി (കു​ഞ്ഞാ​ൻ), ബ​ഷീ​ർ മ​ങ്ക​ര​തൊ​ടി, സി.​എ​ഫ്.​സി. മ​ലി​ക്ക്, കെ.​വി.​എ​സ്. ആ​റ്റ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഹ​മീ​ദ് ചോ​ല​ക്ക​ൽ, മ​ജീ​ദ് മു​ഴി​ക്ക​ൽ, നാ​സ​ർ വ​ടാ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ, ഇ​ല്യാ​സ് വ​രി​ക്കോ​ട​ൻ, എം. ​മു​ജീ​ബ്, ശി​ഹാ​ബ് വ​രി​ക്കോ​ട​ൻ, വി.​വി. റാ​ഫി, കെ.​പി. ഷം​സു, മു​ഹ്സി​ൻ തൂ​മ്പ​ത്ത്, സ​ലീം ചി​റ​ക്ക​ൽ, പി.​പി. ക​രീം, നാ​സ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, ഉ​മ​ർ കാ​ടേ​ങ്ങ​ൽ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കൂ​രി, കെ.​ടി. ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

