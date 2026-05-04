    Posted On
    date_range 4 May 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 8:37 AM IST

    വി. ​ശ​ശി​കു​മാ​റി​ന് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി. ​ശ​ശി​കു​മാ​റി​ന് കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക

    വേ​ദി ബ​ത്ഹ ബി ​യൂ​നി​റ്റ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ബ​ത്ഹ ബി ​യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം വി. ​ശ​ശി​കു​മാ​റി​ന് യൂ​നി​റ്റ് ത​ല​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    1990-ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ ശ​ശി​കു​മാ​ർ റി​യാ​ദി​ലും ദ​മ്മാ​മി​ലു​മാ​യി വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 17 വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബ​ത്ഹ ലൂ​ഹ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത് ഖാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് ചാ​ലി​യം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, മ​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ, ഫ​ക്രു​ദീ​ൻ, സ​ലിം മ​ട​വൂ​ർ, രാ​ജേ​ഷ് ചാ​ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ബ​ത്ഹ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദീ​പ രാ​ജ​ൻ, ഉ​മ​ർ, രാ​ജേ​ഷ് കാ​ട​പ്പ​ടി, സൗ​ബീ​ഷ്, സു​ധീ​ഷ് ത​റോ​ൽ, ബി​ജു ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ൽ, ധ​നേ​ഷ്, ബി ​യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷൈ​ജു യ​ശോ​ധ​ര​ൻ, റിം​ഷാ​ദ്, സെൻറ​ർ യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ഹാ​ഷി​ഖ് വ​ല​പ്പാ​ട്, യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​മ​ദ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, പ്ര​വീ​ൺ ശ​ശി​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റി​െൻറ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​കു​മാ​ർ പു​ഴ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ജ​യ​കു​മാ​ർ പു​ഴ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി. ​ശ​ശി​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - V. Sasikumar given a tour of the country
