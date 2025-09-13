വാഹനാപകടത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി മരിച്ചുtext_fields
ബുറൈദ: ബുറൈദയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ആമിർ ഹുസൈൻ (33) മരിച്ചു. ആമിർ ഹുസൈൻ ഓടിച്ചിരുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ പിന്നിൽ കാറിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആമിർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ഒരു കമ്പനിയിൽ ലോഡിങ് തൊഴിലാളിയാണ്. പിതാവ്: ജമീൽ, മാതാവ്: ഭൂരി, ഭാര്യ: നസ്രീൻ, മകൾ: സുനൈറ നാസ്
ബുറൈദ സെൻട്രൽ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം ബുറൈദയിൽ ഖബറടക്കി. പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനറും ഇന്ത്യൻ എംബസി വളന്റിയറുമായ സലീം ആലപ്പുഴയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
