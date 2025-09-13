Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:42 AM IST

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി മ​രി​ച്ചു

    ബു​റൈ​ദ: ബു​റൈ​ദ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ആ​മി​ർ ഹു​സൈ​ൻ (33) മ​രി​ച്ചു. ആ​മി​ർ ഹു​സൈ​ൻ ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ന്റെ പി​ന്നി​ൽ കാ​റി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ആ​മി​ർ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ച് ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ലോ​ഡി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ്. പി​താ​വ്: ജ​മീ​ൽ, മാ​താ​വ്: ഭൂ​രി, ഭാ​ര്യ: ന​സ്രീ​ൻ, മ​ക​ൾ: സു​നൈ​റ നാ​സ്

    ബു​റൈ​ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വ​ള​ന്റി​യ​റു​മാ​യ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:Death NewsGulf NewsSaudi Arabia NewsRoad Accident
