Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:35 AM IST

    മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ഹീ​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗം​; സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്ക​ണം -സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ഹീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ​ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സൗ​ദി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്.വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്ത് ഹീ​റ്റ​റി​ൽ ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കു​ക, കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​തി​ൽ അ​ടു​ക്കു​ക​യോ ക​ളി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക, വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​കു​മ്പോ​ഴോ ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ഴോ അ​ത് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ക, ഫ​ർ​ണീ​ച്ച​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ക​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​യ്ക്കു​ക എ​ന്നീ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി റി​യാ​ദ്, മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും സൗ​ദി​യു​ടെ മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 998 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

