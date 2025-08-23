Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right​വാഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 12:20 PM IST

    ​വാഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സയി​ലാ​യി​രു​ന്ന യു.​പി സ്വ​ദേ​ശി​യെ കേ​ളി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ​വാഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സയി​ലാ​യി​രു​ന്ന യു.​പി സ്വ​ദേ​ശി​യെ കേ​ളി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വ​ഖീ​ലി​ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാരേ​ഖ​ക​ൾ കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യെ കേ​ളി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. അ​ൽ​ഖ​ർ​ജി​ൽ ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ വ​ഖീ​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. ത​ന്റെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നും കു​റ​ച്ച​ക​ലെ​യു​ള്ള ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് സൈ​ക്കി​ളി​ൽ പോ​ക​വെ പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹം റോ​ഡ​രി​കി​ലേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ഴു​ക​യും ഇ​ട​ത് കാ​ലി​ന് സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ​തി​നാ​ൽ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ​ക്ക് വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്പോ​ൺ​സ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല വി​സ ഹു​റൂ​ബ് ആ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ട​ത് കാ​ലി​ന്റെ എ​ല്ല് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നാ​ൽ തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ ഇ​മാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. വ​ഖീ​ലി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ച​പ്ര​കാ​രം കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നൗ​ഫ​ൽ പു​ള്ളാ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും, കേ​ളി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നാ​സ​ർ പൊ​ന്നാ​നി മു​ഖേ​ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹു​റൂ​ബ് ആ​യ​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എം​ബ​സി ന​ട​ത്തി.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സ​മ്മ​ത​പ്ര​കാ​രം ഫൈ​ന​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് അ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എം​ബ​സി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും വി​ര​ല​ട​യാ​ളം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് അ​ൽ ദോ​സ​രി ക്ലി​നി​ക്കി​ലെ ജ​ന​കീ​യ ഡോ​ക്ട​ർ നാ​സ​ർ വ​ഖീ​ലി​നു വേ​ണ്ട മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി ന​ൽ​കി. ആ​പ​ത്ത് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ് വ​ഖീ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫ്ലൈ​നാ​സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - UP native who was undergoing treatment for injuries sustained in the disaster was brought back to the country by Keli
    Similar News
    Next Story
    X