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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 9:31 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 9:31 PM IST

    സൗദിയിലെത്തി 10-ാം ദിവസം യു.പി സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

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    മൃതദേഹം ഹഫർ അൽ ബാതിനിൽ ഖബറടക്കി
    സൗദിയിലെത്തി 10-ാം ദിവസം യു.പി സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു
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    ഹഫർ അൽ ബാതിൻ: സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് 10-ാം ദിവസം ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. ഷക്കീൽ സാക്കിർ (41) ആണ് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഹഫർ അൽ ബാതിനിൽ മരിച്ചത്. സൗദി സ്പോൺസറുടെ കീഴിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരനായി 10 ദിവസം മുൻപാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായി രാജ്യത്ത് എത്തിയത്.

    താമസസ്ഥലത്തെ മുറിയിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട ഷക്കീലിനെ സ്പോൺസർ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് മരണകാരണം ഹൃദയാഘാതമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർനടപടികൾക്കായി മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഒ.ഐ.സി.സി ഹഫർ അൽ ബാതിൻ പ്രസിഡൻറ്​ വിബിൻ മറ്റത്തി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സൗദി അധികൃതരുടെയും സഹകരണത്തോടെ മരണാനന്തര നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി.

    തുടർന്ന് നാട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയും ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയതിനും ശേഷം മൃതദേഹം ഹഫർ അൽ ബാതിനിൽ തന്നെ ഖബറടക്കി. പരേതനായ ഷക്കീൽ സാക്കിറി​െൻറ മാതാവ് ജൈബുൽ, പിതാവ് അലി, ഭാര്യ അഫ്‌സാന എന്നിവരാണ് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ.

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    TAGS:Heart AttackSaudi ArabiaUP native died
    News Summary - UP native dies of heart attack 10 days after arriving in Saudi Arabia
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