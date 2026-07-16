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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 July 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 9:00 AM IST

    പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​തം, വി​സ്മ​യ​ക​രം; ഇ​ത് അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ്!

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    പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​തം, വി​സ്മ​യ​ക​രം; ഇ​ത് അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ്!
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    ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്നും വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ളി​ത്ത​ട്ടാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ 2026-ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​കും, ‘അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ. കി​രീ​ടം നേ​ടു​മെ​ന്ന് ആ​രാ​ധ​ക​രും ഫു​ട്​​ബാ​ൾ പ​ണ്ഡി​റ്റു​ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​മ്പ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ൾ പ​ല​രും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ പോ​ലും കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യ്ക്കാ​ണ് കാ​യി​ക​ലോ​കം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ പു​തി​യ ശ​ക്തി​സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ​യം കൂ​ടി​യാ​യി ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ കൊ​ടു​മു​ടി​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ബ്ര​സീ​ലി​െൻറ പു​റ​ത്താ​ക​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഘാ​തം. അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യും മി​ക​ച്ച കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യോ​ടെ​യും ക​ളം​നി​റ​ഞ്ഞ നോ​ർ​വെ​യ്ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കാ​ന​റി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ലി​ട​റി. ഡ​ച്ചു ഫു​ട്ബാ​ളി​െൻറ വ​ശ്യ​ത​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​നെ മൊ​റോ​ക്കോ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ ഞെ​ട്ടി​പ്പോ​യി. കി​രീ​ട​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യെ​ത്തി​യ മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ്മ​നി​യു​ടെ പ​ത​ന​വും വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ളം​ബി​യ​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ മ​റി​ക​ട​ന്ന് സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ചെ​യ്ത​തും ഇ​തേ അ​ട്ടി​മ​റി പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    ബ്ര​സീ​ൽ, ജ​ർ​മ​നി, നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്സ്, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ൾ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ന് മു​മ്പേ പെ​ട്ടി​മ​ട​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ മൊ​റോ​ക്കോ, നോ​ർ​വേ, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ഈ​ജി​പ്ത്, കേ​പ് വ​ർ​ദ്ദേ തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ൾ മൈ​താ​ന​ത്ത് പു​തി​യ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ലോ​ക ഫു​ട്​​ബാ​ൾ എ​ന്നാ​ൽ യൂ​റോ​പ്പി​നെ​യും ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​യെ​യും മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു.

    മൊ​റോ​ക്കോ, ഈ​ജി​പ്ത്, ഡി.​ആ​ർ. കോം​ഗോ, കേ​പ് വ​ർ​ദ്ദേ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക വേ​ദി​യി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ശ​ക്തി​ക​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പ്പു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലൂ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടാം സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ, ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ ആ​ര് 2062-ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ടു​മെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ഇ​നി ഒ​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ രാ​പ്പ​ക​ലു​ക​ളു​ടെ ദൂ​രം മാ​ത്രം. വ​മ്പ​ന്മാ​ർ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ വ​രു​മ്പോ​ൾ ക​ളി​യി​ലെ പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം അ​പ്പു​റ​മാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ക​ളി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഗോ​ളു​ക​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​നും ഏ​ത് അ​സ​ന്നി​ഗ്ദ്ധ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ​ത​റാ​തെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ക്കാ​നും അ​സാ​ധാ​ര​ണ ക​ഴി​വു​ള്ള ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യെ​ന്ന മാ​ന്ത്രി​ക നാ​യ​ക​നാ​ണ് അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. ഒ​പ്പം ജൂ​ലി​യ​ൻ അ​ൽ​വാ​ര​സ്, എ​ൻ​സോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, ലൗ​ട്ടാ​രോ മാ​ർ​ട്ടി​ന​സ്, ക്രി​സ്​​റ്റ്യ​ൻ റൊ​മേ​രോ, മാ​ക് അ​ലി​സ്​​റ്റ​ർ, നി​ക്കോ​ളാ​സ് ഗോ​ൺ​സാ​ല​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​യും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ എ​മി​ലി​യാ​നോ മാ​ർ​ട്ടി​നെ​സും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന കി​രീ​ട ഫേ​വ​റി​റ്റു​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​കം മാ​ത്രം.

    യു​വ​ത്വ​വും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. ടീ​മി​െൻറ നാ​യ​ക​നും പ്ര​ധാ​ന സ്ട്രൈ​ക്ക​റു​മാ​യ ഹാ​രി കെ​യ്ൻ, സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ജൂ​ഡ് ബെ​ല്ലി​ങ്​​ഹാം, ബു​ക്കാ​യോ സാ​ക്ക, ഡി​ക്ല​ൻ റൈ​സ്, ഫി​ൽ ഫോ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ജോ​ർ​ദാ​ൻ പി​ക്ഫോ​ർ​ഡ് കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നി​ര അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ലാ​മി​ൻ യ​മാ​ൽ എ​ന്ന ലോ​കോ​ത്ത​ര അ​റ്റാ​ക്കി​ങ് ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​ണ് സ്പാ​നി​ഷ് നി​ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഒ​പ്പം പെ​ഡ്രി, റോ​ഡ്രി, നി​ക്കോ വി​ല്യം​സ്, ഡാ​നി ഓ​ൾ​മോ, ഫാ​ബി​യ​ൻ റൂ​യി​സ് എ​ന്നി​വ​രും ഗോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ കാ​വ​ലാ​ൾ ഉ​നാ​യ് സി​മോ​ണും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ര​യാ​യി സ്പെ​യി​ൻ മാ​റു​ന്നു.

    പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ നാ​യ​ക​ന്മാ​രെ​യും ക​ഥ​ക​ളെ​യും സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ളി​െൻറ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സൗ​ന്ദ​ര്യം. എം​ബാ​പ്പ​യു​ടെ ഫ്ര​ഞ്ച്​ പ​ട​യെ വ​ല തൊ​ടാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കാ​തെ തു​ര​ത്തി സ്​​പാ​നി​ഷ്​ ചു​വ​പ്പ്​ പ​ട ഫൈ​ന​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കേ ര​ണ്ടാം സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ പോ​ര​ടി​ക്കു​ന്ന ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രാ​കും ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക​യെ​ന്നും ആ​ര് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പി​ൽ മു​ത്ത​മി​ടു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് കാ​യി​ക​ലോ​കം. എ​ന്താ​യാ​ലും ഈ ​കു​റി​പ്പ്​ വെ​ളി​ച്ചം കാ​ണു​േ​മ്പാ​ഴേ​ക്കും ഫൈ​ന​ൽ ചി​ത്രം വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും! ഇ​നി ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കാം!

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Unpredictable, amazing; this is the World Cup of coups!
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