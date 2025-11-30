Begin typing your search above and press return to search.
    യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ടീം

    റി​യാ​ദ്: ര​ണ്ടു മാ​സ​ക്കാ​ലം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സ​മാ​പ​നം. ഫൈ​ന​ലി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് റി​യാ​ദ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. റി​യാ​ദി​ലെ എ​ക്സി​റ്റ് 18 എം.​സി.​എ. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ല​വ​ൻ ഡ​ക്ക്സി​നെ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത് 20 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്.

    ടോ​സ് നേ​ടി​യ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന​യ​ച്ച​പ്പോ​ൾ, നി​ശ്ചി​ത 16 ഓ​വ​റി​ൽ അ​ഞ്ച്​ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്​​ട​ത്തി​ൽ 186 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ ഇ​ല​വ​ൻ ഡ​ക്സ് നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സി​നെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ച്ച​ത് സു​ൽ​ത്താ​ൻ നി​സാ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ല​വ​ൻ ഡ​ക്സി​െൻറ ബൗ​ളി​ങ്​ നി​ര​യെ ക​ട​പു​ഴ​ക്കി, വെ​റും 36 പ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് 107 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് സെ​ഞ്ച്വ​റി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഈ ​വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​െൻറ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ 11.1 ഓ​വ​റി​ൽ നാ​ല്​ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്​​ട​ത്തി​ൽ മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്ന് കി​രീ​ടം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. തീ​പ്പൊ​രി പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച സു​ൽ​ത്താ​ൻ നി​സാ​റി​നെ ഫൈ​ന​ലി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലു​ട​നീ​ളം മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കി​രീ​ട നേ​ട്ട​ത്തി​നു പു​റ​മെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    ഫൈ​ന​ലി​ലെ ഹീ​റോ​യാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ നി​സാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ബ​ഹു​മ​തി​യും നേ​ടി​യ​ത്. മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ടീ​മി​ലെ സ​ജി​ത്ത് മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യും ഏ​റ്റ​വും മൂ​ല്യ​മേ​റി​യ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ർ.​സി.​സി​യു​ടെ മ​ൻ​സൂ​റി​നാ​ണ് മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ല​വ​ൻ ഡ​ക്സ് റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യ​പ്പോ​ൾ, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​ആ​ർ.​ഐ​യും യ​ഥാ​ക്ര​മം സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്, തേ​ർ​ഡ് റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യി.

    ഫൈ​ന​ലി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ന​വാ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ലി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    News Summary - Universal Riyadh Indians Cricket League Masters Winners
