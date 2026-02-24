Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘പു​തു​യു​ഗ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 11:20 AM IST

    ‘പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര’​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര’​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര’ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​സ​ദ​സ്സി​ൽ ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര’​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റിയുടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​നി​ഫെ​സ്​​റ്റോ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ ആ​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ. സ​ലീം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ം നടത്തി. കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പെ​രി​യ, ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ, കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള, അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, മൃ​ദു​ല വി​നീ​ഷ് സംസാരിച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ്സ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsUnitysaudinews
    News Summary - Unity for the 'New Age Journey'
    Similar News
    Next Story
    X