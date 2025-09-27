Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:53 AM IST

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ന​ഴ്‌​സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    blood donation camp
    റി​യാ​ദി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ന​ഴ്‌​സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽനിന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ന​ഴ്‌​സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (യു.​എ​ൻ.​എ) സൗ​ദി യൂ​നി​റ്റ് റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്‌ ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ൽ 70 ഓ​ളം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ചെ​യ്തു. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ര​ക്ത​ത്തി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ബ്ലെ​ഡ് ഡൊ​ണേ​സ് കേ​ര​ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ​ൻ.​എ സൗ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​രം ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ വ​ർ​ഷം​തോ​റും സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ.​എ നേ​തൃ​സം​ഘം അ​റി​യി​ച്ചു. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​ഗ്യ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും യു.​എ​ൻ.​എ ന​ട​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബി​ബി ജോ​യ് പ​രി​പാ​ടി കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. മൈ​ജോ ജോ​ൺ, ഷ​മീ​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ര​ഞ്ജു പീ​ച്ചി​ഞ്ചേ​രി, ഫെ​ബ മാ​ത്യു, മാ​യ ജ​യ​രാ​ജ്, ശ്യാം ​കു​മാ​ർ, നി​മി​ഷ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ബി ജോ​യ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

