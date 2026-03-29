Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 March 2026 9:48 PM IST
    Updated On
    29 March 2026 9:48 PM IST

    പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ സൗദിക്ക് ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭയുടെ ആദരം

    text_fields
    bookmark_border
    10 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച പദ്ധതിക്കാണ്​ പ്രശംസ
    riyadh
    cancel
    camera_alt

    സൗദിയിൽ സസ്യങ്ങൾ നട്ട്​ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച തരിശ്​ ഭൂമി

    റിയാദ്: ആഗോള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവെപ്പുമായി സൗദി അറേബ്യ. രാജ്യത്തെ 10 ലക്ഷം ഹെക്ടർ തരിശുഭൂമി വിജയകരമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച സൗദി ഭരണകൂടത്തി​െൻറ നടപടിയെ ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭ പ്രകീർത്തിച്ചു. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ആവാസവ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലും സൗദി അറേബ്യ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് യു.എൻ വ്യക്തമാക്കി.

    ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ സാധ്യമാണെന്ന് സൗദി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ നേട്ടം. കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമെന്നതി​െൻറ തെളിവാണ് ഈ 10 ലക്ഷം ഹെക്ടറെന്ന് യു.എൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    യു.എൻ കൺവെൻഷൻ ടു കോംബാറ്റ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ഡോ. യാസ്മിൻ ഫുആദ് സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. ‘ഗ്രീൻ മിഡിൽ ഈസ്​റ്റ്​’, ‘ഗ്ലോബൽ ലാൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്’ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്​ട്ര പദ്ധതികളിലൂടെയും ‘കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ്’ (കോപ്​) അധ്യക്ഷപദത്തിലൂടെയും ആഗോളതലത്തിൽ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സൗദിക്ക് സാധിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു.

    ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നത് കേവലം ഒരു പരിസ്ഥിതി വിഷയം മാത്രമല്ലെന്ന് ഡോ. യാസ്മിൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇത് ഒരേസമയം വികസനപരവും മാനുഷികവുമായ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്. ഇതിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു, പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്​ടിക്കുന്നു, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലമുള്ള കുടിയേറ്റം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നീ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

    സൗദി ഗ്രീൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവി​െൻറ ഭാഗമായുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനങ്ങളെ യു.എൻ പ്രശംസിച്ചു. സർക്കാരും സ്വകാര്യ മേഖലയും സിവിൽ സൊസൈറ്റിയും കൈകോർത്തതിലൂടെയാണ് ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായത്. പ്രകൃതിയധിഷ്ഠിതമായ പരിഹാരങ്ങളും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വരുംതലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുസ്ഥിരമായ നിക്ഷേപമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോകം ഭൂമി നശീകരണവും വരൾച്ചയും നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, സൗദിയുടെ ഈ നേട്ടം ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഈ പത്ത് ലക്ഷം ഹെക്ടർ വെറുമൊരു കണക്കല്ല, മറിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാണെന്ന ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:soudi arabiaunited nationenvironment protection
    News Summary - United Nations honors Saudi Arabia for environmental protection
    Similar News
    Next Story
    X