Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 5:30 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 5:30 PM IST

    സൗദിയിലെ രണ്ട്​ ജിയോപാർക്കുകൾക്ക് യുനെസ്കോ അംഗീകാരം

    നോർത്ത് റിയാദ്, സൽമ ജിയോപാർക്കുകളെ ഗ്ലോബൽ ജിയോപാർക്ക്സ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
    സൗദിയിലെ രണ്ട്​ ജിയോപാർക്കുകൾക്ക് യുനെസ്കോ അംഗീകാരം
    ജിയോപാർക്ക്

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സ്വാഭാവിക ജൈവപ്രകൃതിയിൽ രൂപപ്പെട്ട സൗദിയിലെ രണ്ട്​ ജിയോപാർക്കുകൾക്ക് യുനെസ്കോ അംഗീകാരം. നോർത്ത് റിയാദ് ജിയോപാർക്കിനും സൽമ ജിയോപാർക്കിനുമാണ്​ യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ജിയോപാർക്ക്സ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗത്വം ലഭിച്ചത്​. സൗദിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പൈതൃകത്തി​ന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനും സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലുള്ള പങ്കിനുമാണ്​ ഈ ആഗോള അംഗീകാരം.

    3,200 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം വിസ്തൃതിയുള്ള 20 സ്ഥലങ്ങൾ നോർത്ത് റിയാദ് ജിയോപാർക്കിലുണ്ട്​. ഭൂമിശാസ്ത്ര പൈതൃകം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഓപൺ എയർ ഭൂമിശാസ്ത്ര മ്യൂസിയമാണിത്​. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ടൂറിസത്തി​ന്റെ വികസനത്തിനും പരിസ്ഥിതി അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും ഈ അംഗീകാരം സഹായകമാകുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തൽ.

    ഹാഇൽ നഗരത്തിൽനിന്ന്​ 80 കിലോമീറ്റർ തെക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൽമ ജിയോപാർക്ക് 3,145 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. സൽമ പർവതനിരകൾ ഇതി​ന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ വരെ നീളുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 1,380 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണിത്.

    പ്രകൃതി വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ അവരുടെ പരിസ്ഥിതി സമ്പത്ത് സുസ്ഥിര ശാസ്ത്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ വീക്ഷണകോണിലൂടെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗദിയുടെ നിർദേശത്തി​ന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വർഗീകരണം. ഇത് ആഗോള ജിയോപാർക്കുകളുടെ ഭൂപടത്തിൽ സൗദിയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നു.

    TAGS:Saudi Newstourism developmentUNESCO listGeopark
    X