Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 8:43 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    2025ൽ 3.4 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന്​​ സൗ​ദി സ്​​റ്റാ​റ്റി​സ്​​റ്റി​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി
    സൗ​ദി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു
    cancel

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2025ലെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് 3.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്​​റ്റാ​റ്റി​സ്​​റ്റി​ക്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2025ലെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രും വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ദി ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ലെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് 3.4 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പോ​സി​റ്റീ​വ് സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​യും ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്തി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത നി​ര​ക്ക് 66.9 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​ത് 0.3 ശ​ത​മാ​നം പോ​യ​ന്റി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്. സൗ​ദി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്ക് 7.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 0.3 ശ​ത​മാ​നം പോ​യ​ന്റി​ന്റെ കു​റ​വാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത്രൈ​മാ​സ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്കി​ൽ 0.7 ശ​ത​മാ​നം പോ​യ​ന്റ്​ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഇ​ട​ത്ത​രം കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പു​രോ​ഗ​തി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൗ​ദി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം 64.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ്ഥി​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം സൗ​ദി സ്ത്രീ​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​കാ​സ​വും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു. 15നും 24​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള സൗ​ദി യു​വ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്തി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഡേ​റ്റ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​രി​ശീ​ല​ന, യോ​ഗ്യ​താ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള അ​നു​ഭ​വം നേ​ടാ​നു​മു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ഒ​രു ന​ല്ല സൂ​ച​ക​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത സൗ​ദി​ക​ളി​ൽ 95.3 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ ജോ​ലി​സ​മ​യ​വും ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:unemploymentSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Unemployment rate in Saudi Arabia drops significantly
    Similar News
    Next Story
    X