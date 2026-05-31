    Posted On
    date_range 31 May 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 9:21 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘അ​ൺ​ബോ​ക്സ് ബി.​ഐ’ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ജൂ​ൺ 12ന്

    ​റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​രി​യ​ർ വ​ള​ർ​ച്ച​യും നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​യാ​ദ്​ ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ക​രി​യ​ർ സ്ക്വ​യ​ർ പ​വ​ർ ബി.​ഐ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘അ​ൺ​ബോ​ക്സ് ബി.​ഐ’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ഠ​ന ശി​ബി​രം ജൂ​ൺ 12 ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.30നാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

    ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​വ​ർ ബി.​ഐ-​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​മു​ഖ ബി.​ഐ ആ​ൻ​ഡ് അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ പി.​വി. മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​വ​ർ ബി.​ഐ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഡേ​റ്റ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ, പ​വ​ർ ക്വ​റി, ഡേ​റ്റാ മോ​ഡ​ലി​ങ്, ഡാ​ക്സ്, വി​ഷ്വ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കും.

    തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും നി​ല​വി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രി​യ​റി​ന് പു​തി​യ വേ​ഗം ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ പോ​സ്​​റ്റ​റി​ലു​ള്ള ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ +91 9048762272 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടോ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:expatriategulfsaudiarabiaTraining program
    News Summary - ‘Unbox BI’ training program for expatriates to be held on June 12
