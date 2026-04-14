    ഉനൈസയിലെ തീപിടുത്തം;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 April 2026 4:51 PM IST
    Updated On
    date_range 14 April 2026 4:51 PM IST

    ഉനൈസയിലെ തീപിടുത്തം; ജീവൻ രക്ഷിച്ച സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആദരം

    സുൽത്താൻ അൽ മുതൈരിയെ അൽ ഖസീം ഗവർണർ അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ മിഷാൽ ബിൻ സഊദ് ആദരിച്ചപ്പോൾ

    ബുറൈദ: ഉനൈസ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ച സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥ​െൻറ ധീരതക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം. സെക്യൂരിറ്റി പട്രോൾ വിഭാഗത്തിലെ ഫസ്​റ്റ്​ സർജൻറ്​ സുൽത്താൻ അൽ മുതൈരിയെ അൽ ഖസീം ഗവർണർ അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ മിഷാൽ ബിൻ സഊദ് നേരിട്ട് ആദരിച്ചു.

    ഉനൈസയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലൊന്നിൽ അഗ്​നിബാധയുണ്ടായപ്പോൾ, സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ട് നിരവധി ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ച അൽ മുതൈരിയുടെ ധീരമായ നടപടിയെ ഗവർണർ പ്രശംസിച്ചു. ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുലർത്തുന്ന ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങളുടെയും അർപ്പണബോധത്തി​െൻറയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഇത്തരം ധീരതകൾ സേനയുടെ സന്നദ്ധതയെയും പ്രൊഫഷണലിസത്തെയും ആണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗവർണറുടെ ആദരവിന് ഫസ്​റ്റ്​ സർജൻറ്​ സുൽത്താൻ അൽ മുതൈരി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ചുമതലയും രാജ്യത്തോടും മാനവികതയോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ് താൻ നിർവഹിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

    TAGS:FirenewsHonourunaizahSaudi ArabiaSecurity Officer
    News Summary - Unaizah fire: Security officer honored for saving lives
