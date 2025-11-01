Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Nov 2025 9:46 AM IST
    date_range 1 Nov 2025 9:46 AM IST

    ഉം​റ വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചാ​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 90 ദി​വ​സം രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ങ്ങാം
    ഉം​റ വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി കു​റ​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​ൽ​അ​റ​ബി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, വി​സ ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്ത തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉം​റ വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ൻ സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം (90 ദി​വ​സം) വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ങ്ങാ​മെ​ന്നു​ള്ള നേ​ര​ത്തെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നാ​ലും മ​ക്ക​യി​ലെ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ലും ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്തല​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലെ​യും തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ഉം​റ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ജാ​ഇ​ഫ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    2023 മു​ത​ലാ​ണ് ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഉം​റ വി​സ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഏ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യം വി​ടാ​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ദി​യി​ലെ​ങ്ങും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ മാ​സ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഉം​റ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യ ഉം​റ വി​സ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 40 ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ൻ സീ​സ​ണു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കേ​വ​ലം അ​ഞ്ച് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​ദേ​ശ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം റെ​ക്കോ​ഡ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

