Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    11 March 2026 11:13 AM IST
    Updated On
    11 March 2026 11:13 AM IST

    ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ നി​ർ​ദി​ഷ്​​ട പാ​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം: ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ നി​ർ​ദി​ഷ്​​ട പാ​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം: ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    റ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ പ​ത്തി​െൻറ

    ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു ക​വി​ഞ്ഞ മ​ക്ക മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാം

    മ​ക്ക: വി​ശു​ദ്ധ ഹ​റ​മി​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല​യാ​യ മ​ത്വാ​ഫ് നി​ല​വി​ൽ ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    മ​ത്വാ​ഫി​നു​ള്ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ശാ​ന്ത​മാ​യി ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ലെ തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​ക​ളി​ലും ത്വ​വാ​ഫ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. നി​ശ്ചി​ത പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ പോ​ക്കു​വ​ര​വ് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ത്വ​വാ​ഫ് വേ​ള​യി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: ഹ​ജ്റു​ൽ അ​സ്‌​വ​ദി​ന് അ​രി​കി​ൽ നി​ന്ന് ത​ന്നെ ത്വ​വാ​ഫ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക, മ​റ്റ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യോ ഒ​ഴു​ക്കി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്.

    ഇ​ങ്ങ​നെ സു​ഗ​മ​മാ​യ നീ​ക്കം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. മ​ത്വാ​ഫ്, സ​ഫ-​മ​ർ​വ (മ​സ്അ) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത ത​ത്സ​മ​യം അ​റി​യാ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘ഉം​റ ആ​ൻ​ഡ് വി​സി​റ്റ് ഗൈ​ഡ്’ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വാ​യി​ച്ചു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഹ​റ​മി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മീ​യ യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​യാ​സ​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​പു​ല ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ഗൈ​ഡ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

