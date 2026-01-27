Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 8:27 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 8:27 PM IST

    തീർഥാടകർക്കായി ‘ഉംറയ്ക്കായി വരുന്നു’ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു

    തീർഥാടകർക്കായി ‘ഉംറയ്ക്കായി വരുന്നു’ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു
    മക്ക: ഉംറ തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം ‘ഉംറയ്ക്കായി വരുന്നു’ എന്ന പേരിൽ വിപുലമായ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. റമദാനിലെ തിരക്കേറിയ സീസൺ മുന്നിൽകണ്ട് തീർഥാടകരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആത്മീയ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി.

    ഉംറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ, പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ, പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തീർഥാടകരെ ബോധവത്കരിക്കുക, സൗദി വിഷൻ 2030-​ന്റെ ഭാഗമായി തീർഥാടകർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുക, യാത്രയുടെ ആരംഭം മുതൽ മടക്കം വരെ ഡിജിറ്റൽ, ഭൗതിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നിവയാണ്​ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

    സേവനങ്ങളെയും മാർഗനിർദേശങ്ങളെയും കുറിച്ച് തീർഥാടകരിൽ അവബോധം വളർത്തുകയാണ് കാമ്പയി​ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. റമദാൻ അവസാനം വരെ നീളുന്ന ഈ കാമ്പയിൻ വിവിധ സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, ഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇരുഹറമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 18-ലധികം സമ്പർക്ക കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും.

    സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 24-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ അണിനിരക്കുന്നു. തീർഥാടകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വിവിധ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സജീവമാക്കും. തീർഥാടകരുടെ ആത്മീയ യാത്ര കൂടുതൽ ധന്യമാക്കാനും സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഈ കാമ്പയിൻ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:umrahSaudi NewsAwareness CampaignMinistry of Hajj and Umrah
    News Summary - Umrah awareness campaign
