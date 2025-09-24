യു.ഐ.സി ഗൾഫ് ലീഗ് സീസൺ; ജഴ്സിയും ട്രോഫിയും പ്രകാശനംtext_fields
ദമ്മാം: ദമ്മാമിലെ പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബായ ഫ്രൈഡേ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഖോബാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ യു.ഐ.സി ഗൾഫ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് സീസണിന്റെ ജഴ്സിയും ട്രോഫിയും പ്രകാശനം ചെയ്തു. പാരഗൺ റസ്റ്റാറന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ട്രോഫി പ്രകാശനം യു.ഐ.സി എക്സിക്യൂട്ടിവ് ലല്ലു തെക്കോട്ട് ഗോപിനാഥൻ, ജിട്ടിയൽ ഡയറക്ടർ നാഷിത് അമ്മാൻ എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു. ചാമ്പ്യൻസ് കാഷ് അവാർഡ് പ്രകാശനം എം.ഡി.ട്ടി ഡയറക്ടർ ആബിദ്, ഫിൻപാൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു. റണ്ണേഴ്സ് കാഷ് അവാർഡ് പ്രകാശനം ഫ്രന്റ്ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഹിഷാം, നെസ്മ റസ്റ്റാറന്റ് ഡയറക്ടർ നവാസ് എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു. ജഴ്സി പ്രകാശനം മറ്റു പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ കൂടി നിർവഹിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് തെക്കെപ്പുറം ദമ്മാമിലെ എട്ട് പ്രമുഖ ക്ലബുകൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ദമ്മാം തമീമി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 26, ഒക്റ്റോബർ മൂന്ന് തീയതികളിലാണ് നടക്കുന്നത്. മികച്ച കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ കാണികൾക്ക് നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് വിരുന്നൊരുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.
