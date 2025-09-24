Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Sept 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 8:49 AM IST

    യു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ; ജ​ഴ്സി​​യും ട്രോ​​ഫി​​യും പ്ര​കാ​ശ​നം

    യു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ; ജ​ഴ്സി​​യും ട്രോ​​ഫി​​യും പ്ര​കാ​ശ​നം
    യു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ണി​ന്റെ ജ​ഴ്സി​​യും ട്രോ​​ഫി​​യും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ദ​മ്മാ​മി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബാ​യ ഫ്രൈ​ഡേ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ഖോ​ബാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ യു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ണി​ന്റെ ജ​ഴ്സി​​യും ട്രോ​​ഫി​​യും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. പാ​ര​ഗ​ൺ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​​ഡി​​റ്റോ​​റി​​യ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം യു.​ഐ.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ല​ല്ലു തെ​ക്കോ​ട്ട് ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, ജി​ട്ടി​യ​ൽ ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നാ​ഷി​ത് അ​മ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​കാ​ശ​നം എം.​ഡി.​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ബി​ദ്, ഫി​ൻ​പാ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​കാ​ശ​നം ഫ്ര​ന്റ്‌​ലൈ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഹി​ഷാം, നെ​സ്‌​മ റ​സ്‌​റ്റാ​റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ഴ്സി ​പ്ര​കാ​ശ​നം മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് തെ​ക്കെ​പ്പു​റം ദ​മ്മാ​മി​ലെ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ ക്ല​ബു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ദ​മ്മാം ത​മീ​മി ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26, ഒ​ക്റ്റോ​ബ​ർ മൂ​ന്ന് തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ലീ​ഗി​ൽ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ലൊ​രു ക്രി​ക്ക​റ്റ് വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsreleasedgulf news malayalam
