Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 8:02 AM IST

    യു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്: തോ​പ്പി​ൽ ജേ​​താ​​ക്ക​​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്: തോ​പ്പി​ൽ ജേ​​താ​​ക്ക​​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ദ​മ്മാം യു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ തോ​പ്പി​ൽ ടീം

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ഫ്രൈ​ഡേ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ യു.​ഐ.​സി ഗ​ൾ​ഫ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ദ​മ്മാം ത​മീ​മി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൻ്റെ ഫൈ​ന​ൽ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റിം​ഗി​നി​റ​ങ്ങി​യ ടീം ​ഡ്രീം​സ് നി​ശ്ചി​ത എ​ട്ട് ഓ​വ​റി​ല്‍ 66 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ടീം ​തോ​പ്പി​ൽ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​നാ​യാ​സം മ​റി​ക​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ഡ്രീം​സ് ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ച്ചു വ​ര​വ് ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​ന പ​ന്തി​ൽ തോ​പ്പി​ൽ വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഫൈ​ന​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നും മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​നു​മാ​യി കെ.​വി റ​ഊ​ഫ്, മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ ഷ​ബീ​ർ, എ​മ​ർ​ജിം​ഗ് പ്ലേ​യ​ർ ലാ​സിം യൂ​സ​ഫ്, ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഡി​സ്മി​സ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, മി​ക​ച്ച ക്യാ​ച്ചി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ഷ​ഹ്‌​സി​ൻ,ഫെ​യ​ർ പ്ലേ ​അ​വാ​ർ​ഡ് ടീം ​ഓ​യി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു.​ഐ.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി ബെ​ന ഷം​സു​ദ്ദീ​നും, ജി.​ട്ടി.​എ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ര്‍ സ​ഫ്‌​വ​ത്, ഷി​റാ​സ്, ഫി​ൻ​പാ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, പാ​ര​ഗ​ൺ, ഇ.​ജി.​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നു​സു​ൽ ബ​റാ​മി, മൂ​ൺ​സ്റ്റാ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കോ​യ​സ്സ​ൻ, ജാ​ഗ് അ​റേ​ബ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷി​നി​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, എ.​ഐ.​ഇ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​മ്മു​ദു, റ്റെ​ട്ട്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsUICCricket League Seasongulfnewsmalayalam
    News Summary - UIC Gulf Cricket League: Winners in the Grove
    Similar News
    Next Story
    X