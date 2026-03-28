Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 March 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 28 March 2026 8:03 AM IST

    ‘പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ര​ണം’ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​െൻറ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു. സി.​കെ.​എ. റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​െൻറ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നും ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ അ​വ​സ​ര​വാ​ദ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടും കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ന​സീ​ർ വാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞ്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, എ.​കെ. ബാ​വ, നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ക്ക്, സ​ക്ക​രി​യ ആ​റ​ളം, ന​സീ​ർ പെ​രു​മ്പ​ല (കാ​സ​ർ​കോ​ട്), സെ​യ്ത​ല​വി രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര, കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​നാ​ഫ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, കെ.​എ​സ്. റ​സാ​ക്ക് (കോ​ട്ട​യം), സ​മീ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​യി, ശി​ഹാ​ബ് ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ്ലി​യാ​ർ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, അ​ബൂ​ട്ടി നി​ല​മ്പൂ​ർ, ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ, അ​യ്യൂ​ബ് മ​റ​യൂ​ർ, ബ​ക്ക​ർ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, സ​ലാ​ഹു വാ​ള​ക്കു​ട, സ​മീ​ർ തൃ​ക്ക​ല​ങ്ങോ​ട്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ള എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭാ​വി നി​ർ​ണ്ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, ടി.​പി. സി​റാ​ജ് ക​ണ്ണ​വം, അ​ലി പാ​ങ്ങാ​ട്ട്, സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, ആ​ബി​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, മു​സ്ത​ഫ ആ​ന​ക്ക​യം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 'UDF's solution for a 'migrant-friendly Kerala' KMCC election campaign begins in Jeddah
    X