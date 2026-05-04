യു.ഡി.എഫിെൻറ മിന്നും വിജയം ജനാധിപത്യത്തിെൻറ വീണ്ടെടുപ്പ് -റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സിtext_fields
റിയാദ്: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ മിന്നുന്ന വിജയം ജനാധിപത്യത്തിെൻറ ശക്തമായ പുനഃസ്ഥാപനവും വീണ്ടെടുപ്പുമാണെന്ന് റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി പ്രസ്താവിച്ചു. ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾക്കും ധാർഷ്ട്യത്തിനും ദുർഭരണത്തിനുമെതിരെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ വ്യക്തമായ വിധിയാണ് ഈ വിജയമെന്നും സംഘടന വിലയിരുത്തി.
ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിച്ച ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ, ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ തടസം, പൊതുസേവനങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ എന്നിവ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു. ജനങ്ങളുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തിെൻറ അഹങ്കാരപരമായ സമീപനവും ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങളുമാണ് ഭരണത്തോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായത്. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ അവഗണിക്കുന്ന ഭരണരീതികൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇടമില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നൽകുന്നത്.
യു.ഡി.എഫ് മുന്നോട്ടുവച്ച ജനക്ഷേമ കേന്ദ്രീകൃത വികസന ദർശനവും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഭരണവാഗ്ദാനങ്ങളും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഈ ചരിത്രവിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിെൻറ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കും സാമൂഹിക നീതിക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഭരണമാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മിന്നുന്ന വിജയം നൽകിയ ടീം യു.ഡി.എഫിനും നല്ലവരായ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും ഒ.ഐ.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സലീം കളക്കരയും നേതാക്കളും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി പുതിയ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
