    Saudi Arabia
    date_range 4 May 2026 8:45 AM IST
    date_range 4 May 2026 8:45 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തും: അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടു​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​യും ഇ​ട​ത് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ഡം​ബ​ര ജീ​വി​ത​വും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക നി​ല​പാ​ട് ശ​ക്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ​തി​രെ കെ​എ​സ്‌​യു നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സ്പീ​ക്ക​റും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടാ​ലോ​ച​ന​ക​ളും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ക​ള്ള​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വി​ഷ​യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. വ​ർ​ധി​ച്ച പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ എ.​കെ. സ​ജൂ​ബ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​ക്കീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, വ​നി​താ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സ്ന ആ​സി​ഫ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ജീ​ബ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബി​ൻ ആ​റ്റു​വ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കോ​യ സു​ബൈ​ർ, പി. ​സ​കീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബൈ​ർ പാ​റ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷൈ​ൻ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UDFSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - UDF will make a strong comeback in Kerala: Al Khobar OICC
