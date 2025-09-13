Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:08 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടും -പി.​എം.​എ. സ​ലാം

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടും -പി.​എം.​എ. സ​ലാം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടു​മെ​ന്ന് മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി​എം.​എ സ​ലാം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​രം തി​ക​ഞ്ഞ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം എ​ല്ലാ​വ​രും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​നം നാ​ഥ​നി​ല്ലാ​ത്ത ക​ള​രി​യാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ട്.

    സ​മീ​പകാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ടാ​യ വി​ജ​യ​വും വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും അ​തി​നു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ആ ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം മു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​വും ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്‌ ലീ​ഗ് ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​റി​യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം തൊ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം വ​രെ മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്ത് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. 105 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നു. അ​ത് ത​ട​യി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ല കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത മാ​പ്പ​ർ​ഹി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ജ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഒ​രു നീ​ക്ക​വും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സ​ലാം കൂ​ട്ടി​ചേ​ർ​ത്തു. കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. അ​നീ​ർ ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​സ​ഭാ അം​ഗ​വും മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഫാ​സി​സ്റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ബീ​ഹാ​റി​ലു​ൾ​പ്പ​ടെ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ഹീ​ന​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ല​പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം വി​ജ​യം കാ​ണു​മെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ള​ന്റി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്കോ​പ്, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ടീം, ​മീ​ഡി​യ ടീം, ​ഗ്രൗ​ണ്ട് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് ടീം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​മോ​ദ​ന പ​ത്ര​വും നേ​താ​ക്ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ച​ന്ദ്രി​ക പ​ത്രാ​ധി​പ​രും സ്പോ​ർ​ട്സ് ലേ​ഖ​ക​നു​മാ​യ ക​മാ​ൽ വ​ര​ദൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി മു​സ്ത​ഫ, നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, അ​ബ്ദു​ള്ള വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ജീ​ബ് ഉ​പ്പ​ട, ക​ൺ​വീ​ന​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി പൊ​ന്മ​ള, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ്, അ​സീ​സ് വെ​ങ്കി​ട്ട, മാ​മു​ക്കോ​യ ത​റ​മ്മ​ൽ, പി.സി അ​ലി വ​യ​നാ​ട്, ന​ജീ​ബ് ന​ല്ലാം​ങ്ക​ണ്ടി, ഷം​സു പെ​രു​മ്പ​ട്ട, ഷാ​ഫി മാ​സ്റ്റ​ർ തു​വ്വൂ​ർ, സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, കെ.​കെ കോ​യാ​മു ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabia NewsRiyadh KMCC Central Committeegulfnewsmalayalam
    News Summary - UDF will achieve a resounding victory in the local self-government elections - PMA Salam
    Similar News
    Next Story
    X