    Saudi Arabia
    date_range 8 May 2026 2:02 PM IST
    date_range 8 May 2026 2:02 PM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കും വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​ധി -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​വ​ലോ​ക​നം

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മൂ​ന്നാം വ​ട്ടം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​െൻറ ശ്ര​മ​ത്തെ സ​മ്മ​തി​ദാ​നം കൊ​ണ്ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യെ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഖ​ലീ​ലു​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ന്ന​ട​ക്ക​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​െൻറ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സൗ​ഹാ​ർ​ദ​പ​ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ ഭ​ര​ണം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു. ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ​യും മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ൽ സി​റാ​ജ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, ഷെ​ജീ​ർ തൂ​ണേ​രി, റ​ഷീ​ദ് ഉ​മ​ർ, പി.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ്, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല, അ​ൻ​വ​ർ സ​ലിം, നി​സാ​ർ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, ഹാ​രി​സ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, എ​സ്.​ടി. ഹി​ഷാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ഇ​ല്യാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ത്വാ​ഹ, ടി.​എം. അ​നീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫൗ​സി​യ അ​നീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​രി​ഫ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - UDF's victory is a popular vote against casteism and divisiveness - expatriate welfare
