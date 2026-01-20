Begin typing your search above and press return to search.
    20 Jan 2026 10:18 AM IST
    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റം റി​യാ​ദി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ‘വി​ജ​യോ​ത്സ​വം’

    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വി​ജ​യോ​ത്സ​വ’ത്തിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ‘വി​ജ​യോ​ത്സ​വം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ത്ഹ ഡി ​പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഫീ​ർ തി​രൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഖ​മ​റു​ദ്ധീ​ൻ ഏ​ലം​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, ​ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ, ശ​രീ​ഫ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, മ​ജീ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, യൂ​നു​സ് സ​ലീം താ​ഴെ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ത്താ​ർ മാ​വൂ​രി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന്’ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​മൊ​രു​ക്കി. ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ബാ​ല​യി​ൽ, ജാ​ഫ​ർ താ​ഴെ​ക്കോ​ട്, ഹാ​രി​സ് പ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, സി​ദ്ധീ​ഖ്‌ താ​ഴെ​ക്കോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സു​ലൈ​മാ​ൻ വാ​ഫി​യു​ടെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ക്റ്റി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ ക​ണ്ണീ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ​രീ​ഫ് തൂ​ത ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹു​സൈ​ൻ ഏ​ലം​കു​ള​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    റി​യാ​ദ്​: നീ​ണ്ട 30 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹു​സൈ​ൻ ഏ​ലം​കു​ള​ത്തി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും ഏ​ലം​കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

