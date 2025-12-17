Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:38 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം -ദ​മ്മാം ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    dominates,South constituency,UDF,secured,votes, corporation,elections,,LDF, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, കോഴിക്കോട്, നിയോജകമണ്ഡലം,
    ദ​മ്മാം: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി നേ​ടി​യ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. 30 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​െൻറ ദീ​ര്‍ഘ​മാ​യ ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​മാ​ണി​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണം അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ കൊ​ള്ള​സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത് സി.​പി.​എ​മ്മാ​ണ്. കോ​ട​തി ത​ക്ക​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ അ​യ്യ​പ്പ​െൻറ ത​ങ്ക വി​ഗ്ര​ഹം പോ​ലും അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്കം കാ​ര​ണം മു​ണ്ട് മു​റു​ക്കി​യു​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രും മു​ണ്ടു​മു​റു​ക്കി​യു​ടു​ത്ത​പ്പോ​ള്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​സേ​ര ഒ​ഴി​യാ​ന്‍ മൂ​ന്ന് മാ​സം മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ല്‍ക്കെ 1.10 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് പു​തി​യ കാ​ര്‍ വാ​ങ്ങി കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​ടി​യ ജ​യം പി​ണ​റാ​യി-​ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഡീ​ലി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ക​ള്ള​വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ബി.​ജെ.​പി വി​രു​ദ്ധ വോ​ട്ടു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് സി.​പി.​എം സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക​രെ ദ​മ്മാം ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ വി​ജ​യം വ​രും​കാ​ല കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ഈ​സ്‌​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ.​കെ. സ​ലിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

