    date_range 5 April 2026 12:54 PM IST
    date_range 5 April 2026 12:55 PM IST

    യാം​ബു​വി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    യാം​ബു യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കെ.​പി.​എ. ക​രീം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: യു.​ഡി.​എ​ഫ് യാം​ബു ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കെ.​പി.​എ. ക​രീം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ല​ടി​പ്പി​ച്ച് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ യോ​ജി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ, ബ​ഷീ​ർ പൂ​ള​പ്പൊ​യി​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, ശ​റ​ഫു പാ​ലീ​രി, ശ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹീം ക​രു​വ​ന്തി​രു​ത്തി, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്, നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് ന​മ്പ്രം, അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ബ​ഷീ​ർ താ​നൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് കാ​ര​പ്പ​റ​മ്പ്, ഫി​റോ​സ് എ​ട​പ്പ​റ്റ, അ​ജ്മ​ൽ വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​ബ്ബാ​സ് അ​ലി പാ​റ​ക്ക​ണ്ണി, ഹു​സൈ​ൻ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​െൻറ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ അ​നാ​സ്ഥ​ക്കും ജ​ന​ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി മു​ന്നേ​റു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ർ​ഷ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfudf election convention
