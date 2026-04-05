Madhyamam
    Posted On
    date_range 5 April 2026 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 12:41 PM IST

    ന​ജ്‌​റാ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ‘ജ​യാ​ര​വം 2026

    ന​ജ്റാ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​ഡി.​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ: കെ.​എം.​സി.​സി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ജ​യാ​ര​വം 2026’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ക്കി​ർ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം പൂ​ള​പ്പൊ​യി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് കാ​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് യോ​ഗം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ ക​ണ​ക്കു​ക​ളോ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ പോ​ലു​ള്ള വേ​ദി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, സു​ധീ​ർ മ​ട​ത്ത​റ, ബ​ഷീ​ർ ക​രി​ങ്ക​ല്ല​ത്താ​ണി, ഷ​റ​ഫു ചാ​വ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ത്താ​ർ ത​ച്ഛ​നാ​ട്ടു​കാ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ കൊ​ള​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Election ConventionUDF
    News Summary - UDF election convention in Najran 'Jayaravam 2026'
