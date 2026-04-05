Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​സാ​നി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 April 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 12:44 PM IST

    ജി​സാ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​സാ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ജി​സാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ

    ഹാ​രി​സ് ക​ല്ലാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​സാ​ൻ: മു​ഴു​വ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ജി​സാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹാ​രി​സ് ക​ല്ലാ​യി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ര​മാ​വ​ധി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നാ​സ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജൈ​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, സാ​ദി​ഖ് മ​ങ്ക​ട, ഷാ​ജി പു​ളി​ക്ക​യ​ത്ത്, നാ​സ​ർ ഇ​രു​മ്പു​ഴി, ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ട​ശ്ശേ​രി, സ​ലാം പെ​രു​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖാ​ലി​ദ് പ​ട്​​ള സ്വാ​ഗ​ത​വും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ലു ബേ​ബി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​സാ​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഇ​രു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും​പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jizanudf election convention
    News Summary - UDF election convention in Jizan
    Similar News
    Next Story
    X