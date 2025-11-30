Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 8:51 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    യാം​ബു​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    യാം​ബു: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി യാം​ബു​വി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘ് പ​രി​വാ​റി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ, മീ​ഡി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്, നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, അ​ബ്ദു​റ​ഹീം ക​രു​വ​ന്തി​രു​ത്തി, യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലി​ൽ, മു​ജീ​ബ് പൂ​വ​ച്ച​ൽ, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ന​മ്പ്രം, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ കു​റു​ക​ത്താ​ണി, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ കു​ട്ട​നാ​ട്, അ​നീ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ഫ​ർ​ഹാ​ൻ മോ​ങ്ങം, ശ​മീ​ൽ വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​ബ്ബാ​സ​ലി പാ​റ​ക്ക​ണ്ണി, ഹ​ർ​ഷ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, ഫി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ല​ടി​പ്പി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ത്തി ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച് മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ യോ​ജി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

