മദീനയിൽ യു.ഡി.എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാമ്പയിന് തുടക്കമായിtext_fields
മദീന: യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയത്തിനായി ഒ.ഐ.സി.സി മദീന ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാമ്പയിന് തുടക്കമായി. യു.ഡി.എഫ് പുറത്തിറക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രിക മദീനയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ വെസ്റ്റേൺ റീജനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മുജീബ് ചെനാത്ത്, മദീനയിലെ ഒ.ഐ.സി.സി പ്രവർത്തകരായ റാഫി മാനന്തവാടി, ബാബു മേലാറ്റൂർ, സുനിത പാലാ, റാണി കൊല്ലം എന്നിവരാണ് കാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി പ്രവാസികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ജനരോഷം പ്രവാസികൾക്കിടയിലുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി യു.ഡി.എഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും, നാടിെൻറ വികസനത്തിനും പ്രവാസി സുരക്ഷയ്ക്കുമായി യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register