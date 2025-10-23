ആഗോള സാമ്പത്തിക നയതന്ത്രത്തിന് കരുത്തേകി ജിദ്ദയിൽ യു.ഡി.സി വ്യാപാര സമ്മേളനം

ആഗോള സാമ്പത്തിക നയതന്ത്രത്തിന് കരുത്തേകി ജിദ്ദയിൽ യു.ഡി.സി വ്യാപാര സമ്മേളനംtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി വിഷൻ 2030 ന് അനുസൃതമായി സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, നിക്ഷേപ സംഭാഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യുനൈറ്റഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കൗൺസിലിന്റെ (യു.ഡി.സി) നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല വ്യാപാര സമ്മേളനം ജിദ്ദ റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ നടന്നു.
ബഹുമുഖ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ, മന്ത്രിമാർ, മുതിർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞർ, ഓണററി കോൺസുൽമാർ, പ്രമുഖ ബിസിനസ് നേതാക്കൾ, ചൈന, ഫിലിപ്പീൻസ്, സുഡാൻ, കസാഖിസ്ഥാൻ എംബസി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം, സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധശേഷി, അതിർത്തി കടന്നുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സമ്മേളനം പ്രധാന വേദിയായി. 2025 ജൂലൈയിൽ റിയാദിൽ യു.ഡി.സി സംഘടിപ്പിച്ച എനർജി ഡിപ്ലോമസി ഡയലോഗിന്റെ വിജയകരമായ തുടർച്ചയായാണ് ജിദ്ദയിലും സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സുസ്ഥിരമായ നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക ശ്രമങ്ങളിലൂടെ ആഗോള ഇടപെടൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വളർത്തുന്നതിനും കൗൺസിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു സമ്മേളനം.
ആധുനിക അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെ മൂലക്കല്ലായി സാമ്പത്തിക നയതന്ത്രം മാറിയെന്ന് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡന്റും ഏഷ്യൻ അറബ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് (എ.എ.സി.സി) ചെയർമാനുമായ ഡോ. ആസിഫ് ഇഖ്ബാൽ പറഞ്ഞു.
യു.ഡി.സിയും എ.എ.സി.സിയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ആഗോള പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും, സംഭാഷണങ്ങളെ വികസനത്തിലേക്കും പങ്കാളിത്തത്തെ പുരോഗതിയിലേക്കും നയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബസീറ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയർമാനും എ.എ.സി.സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനുമായ റായിദ് ഹബീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തെയും നയതന്ത്രത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനം എടുത്തുപറഞ്ഞു. വിഷൻ 2030 ന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം സൗദി അറേബ്യ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വിജയകരമായി വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയും ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചലനാത്മക ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. സാംസ്കാരിക, വാണിജ്യ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ജിദ്ദയുടെ അതുല്യമായ സ്ഥാനം ആഗോള വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്കും നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്കും സ്വാഭാവികമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജുബൈൽ എ.എ.സി.സിക്ക് കീഴിൽ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള ഓണററി ട്രേഡ് കമ്മീഷണറായ ഹാരിസ് ഹനീഫ ബിസിനസ് നയതന്ത്രത്തിന്റെ വികസിച്ചുവരുന്ന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ആഗോള സഹകരണത്തിൽ സംരംഭകരും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു പരിവർത്തനപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള ദർശനമുള്ളവരെയും നിക്ഷേപകരെയും നവീകരണവാദികളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനപരമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന് അദ്ദേഹം യു.ഡി.സി.യെയും എ.എ.സി.സിയെയും അഭിനന്ദിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയിൽ ബിസിനസ്സുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശക്തമായ നേട്ടങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ ഹൊറൈസൺ കമ്പനി സ്ഥാപകൻ സാക്കിർ ഹുസൈൻ സംസാരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിഷൻ 2030ന് കീഴിലുള്ള നവീകരണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ സൗദി അറേബ്യയെ ആഗോള ബിസിനസ് വിപുലീകരണത്തിനും ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചൈനീസ് എംബസി കൊമേഴ്സ്യൽ കൗൺസിലർ ലുയെ, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അർത്ഥവത്തായ ഇടപെടൽ സുഗമമാക്കിയതിന് യു.ഡി.സി നേതൃത്വത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. യു.ഡി.സി വ്യാപാര സമ്മേളനം ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ജി.സി.സി, ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ് മേഖലകൾക്കിടയിൽ പരസ്പര ധാരണ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു. ബഹ്റൈൻ, ടോഗോ, സുഡാൻ, ഇന്ത്യ, കസാഖിസ്ഥാൻ, ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പുതിയ വ്യാപാര ചട്ടക്കൂടുകൾ കണ്ടെത്താനും നിക്ഷേപ സഹകരണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും യു.ഡി.സിയുടെ വളരുന്ന ശൃംഖലയിലൂടെ നയതന്ത്ര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക രംഗം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ സുപ്രധാന പങ്ക് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തം. സാമ്പത്തിക നയതന്ത്രം ഇനി കേവലം നയപരമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല; പങ്കിട്ട സമൃദ്ധി കൈവരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരുകളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു ആഗോള ഉപകരണം കൂടിയാണിതെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം സമാപിച്ചത്.
