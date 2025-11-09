Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 12:06 PM IST

    ‘ഉ​ഡാ​ൻ 2025’; യാ​രാ സ്കൂ​ളി​ൽ സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സ് ത്രി​ദി​ന ക്യാ​മ്പ്

    ‘ഉ​ഡാ​ൻ 2025’; യാ​രാ സ്കൂ​ളി​ൽ സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സ് ത്രി​ദി​ന ക്യാ​മ്പ്
    യാ​രാ സ്കൂ​ളി​ൽ സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സ് ത്രി​ദി​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്​: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നേ​തൃ​ത്വബോ​ധ​വും സ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ യാ​രാ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സ് യൂ​നി​റ്റ് ‘ഉ​ഡാ​ൻ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ത്രി​ദി​ന റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ആ​റാം ത​രാം മു​ത​ൽ 12ാം ത​രം വ​രെ​യു​ള്ള 120 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷ​റ​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക്യാ​മ്പ് ഫ​യ​ർ, വാ​ദി ന​മാ​ർ പാ​ർ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ ക്യാ​മ്പി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി. വി​നോ​ദ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​യു​ള്ള പ​ഠ​നം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു ക്യാം​പി​ലെ ഓ​രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​സി​മ സ​ലീ​മും ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ ഹ​ബീ​ബു​റ​ഹ്​​മാ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ ക്യാ​മ്പ് ഫ​യ​റി​ന്​ തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​മ്പി​ന് പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കി. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഥ​മ സോ​പാ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:campYara SchoolScouts and Guides
    News Summary - 'Udaan 2025'; Scouts and Guides three-day camp at Yara School
