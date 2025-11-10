Begin typing your search above and press return to search.
    10 Nov 2025 8:03 PM IST
    10 Nov 2025 8:03 PM IST

    ചട്ടം ലംഘിച്ച്​ സൈനിക റാങ്കുകളും ചിഹ്നങ്ങളും യൂനിഫോമും വിൽപന, രണ്ട്​ കടകൾ അടപ്പിച്ചു

    ചട്ടം ലംഘിച്ച്​ നിർമിച്ചതെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയ സൈനിക റാങ്കുകളും ചിഹ്നങ്ങളും

    റിയാദ്: ചട്ടം ലംഘിച്ച്​ സൈനിക റാങ്കുകളും ചിഹ്നങ്ങളും യൂനിഫോമും നിർമിച്ച്​ വിൽപന നടത്തി വന്ന രണ്ട്​ കടകൾ അടപ്പിച്ചു. റിയാദ് ഗവർണറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ്​ നടപടി. സൈനിക വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും തയ്യലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ്​ നിരവധി സൈനിക റാങ്കുകളും ചിഹ്നങ്ങളും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്​. പിടിച്ചെടുത്തവയെല്ലാം കണ്ടുകെട്ടിയതായി റിയാദ് മേഖലയില സൈനിക വസ്ത്ര, തയ്യൽ കടകളുടെ നിരീക്ഷണ സുരക്ഷാ സമിതി വ്യക്തമാക്കി.

    കടകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ സുരക്ഷാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്​​. റിയാദ് ഗവർണർ അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ബന്ദറി​െൻറ നിർദേശപ്രകാരവും ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുറഹ്മാ​െൻറ തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായുമാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതെന്ന് സമിതി വിശദീകരിച്ചു. നാഷനൽ ഗാർഡ് മന്ത്രാലയം, വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം, സ്​റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി, റിയാദ് പൊലീസ്, മേഖല പാസ്‌പോർട്ട്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ​തൊഴിൽ ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.


    News Summary - Two shops closed for selling military ranks, insignia and uniforms in violation of rules
