    date_range 13 Dec 2025 9:32 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 9:32 AM IST

    ഒ​രേ ദി​വ​സം വി​ട പ​റ​ഞ്ഞ് ര​ണ്ട്​ പ​ണ്ഡി​ത​ർ; ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    ശൈ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​സ്സലാം അ​ബ്​​ദു​ല്ല മ​ദീ​നി, ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മീ​സ്

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ദ​അ്വ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​ബോ​ധ​ക​രാ​യ മ​ല​യാ​ളി ശൈ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം അ​ബ്​​ദു​ല്ല പാ​ല​ക്കു​ണ്ട​ൻ മ​ദീ​നി​യും ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ്വ​ദേ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മീ​സും ഒ​രേ ദി​വ​സം ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യും അ​ഗാ​ധ ദുഃ​ഖ​വും അ​റി​യി​ച്ച് ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ.

    മൂ​ന്ന് ദ​ശാ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​റെ​യാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ്ര​ബോ​ധ​ന രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​പ്പു​റം മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം മ​ദീ​നി (59). 24 വ​ർ​ഷം ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​ബോ​ധ​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​രൂ​ഖ്. ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​റെ സു​പ​രി​ചി​ത​നാ​യ ശൈ​ഖ് റ​മീ​സ് കു​റ​ച്ച് കാ​ല​മാ​യി രോ​ഗ ബാ​ധി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ന്നി​പ്പാ​ടം എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ജ​നി​ച്ച അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം മ​ദീ​നി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ മേ​ലാ​റ്റൂ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം.

    അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വി​ദ​ഗ്‌​ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ്​ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​ത്. അ​വി​ടെ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ന്ത്യം. മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ഉ​ച്ചാ​ര​ക്ക​ട​വ് ചാ​ത്തോ​ലി​പ്പ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത്​ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ശാ​ന്ത​പു​രം മ​ഹ​ല്ല് പ​ള്ളി​യ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    മ​ദീ​ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സൗ​ദി മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഹാ​ഇ​ൽ ദ​അ്വ സെ​ന്റ​റി​ലെ പ്ര​ബോ​ധ​ക​നാ​യി 34 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ള​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം മ​ദീ​നി. സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ദേ​ശീ​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വും ദാ​ഇ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സൗ​മ്യ​നും ശാ​ന്ത സ്വ​ഭാ​വ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ശൈ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം ഏ​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഹ​ജ്ജ് വേ​ള​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സേ​വ​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജു​ബൈ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലെ ദ​അ​വാ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ദ​ർ​സു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ജു​ബൈ​ൽ ദ​അ്വ സെ​ന്റ​റി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​റു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ധാ​രാ​ളം ശി​ഷ്യ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ​യും മ​ക​നും ര​ണ്ടു പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ശൈ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാ​മി​​ന്റെ കു​ടും​ബം. ശാ​ഫി (ഹാ​ഇ​ൽ), വി​സ്ഡം ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്. ഒ​രു സ​ഹോ​ദ​രി​യു​മു​ണ്ട്.

