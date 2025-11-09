Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി പൗരന്മാരായ രണ്ട്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 9:16 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 9:16 PM IST

    സൗദി പൗരന്മാരായ രണ്ട്​ ഭീകരവാദികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി പൗരന്മാരായ രണ്ട്​ ഭീകരവാദികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്​: ഒരു വിദേശ ഭീകരസംഘടനയിൽ ചേർന്ന്​ രാജ്യത്ത്​ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ട് സ്വദേശി​ പൗരന്മാരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി. ആരാധനാലയങ്ങളും സുരക്ഷ ആസ്ഥാനങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്​ പിടിയിലായ ഫഹദ്​ ബിൻ അലി ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ്​ അൽ വാഷിൽ, അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ മൻസൂർ എന്നീ പ്രതികൾക്കെതിരെ സൗദി ശരീഅ കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷയാണ് ഞായറാഴ്​ച​ നടപ്പാക്കിയത്​. രാജ്യത്തി​ന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷക്ക്​ ഹാനികരമാകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു വിദേശ ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേർന്നാണ്​​ ​പ്രവർത്തനം നടത്തിവന്നത്​.

    ആരാധനാലയങ്ങൾ, സുരക്ഷ ആസ്ഥാനങ്ങൾ, സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഭീകര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വെക്കൽ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിർമിക്കൽ, നിരവധി തീവ്രവാദ ഘടകങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകൽ, രാജ്യത്തി​ന്റെ സുരക്ഷക്കും ജീവനും ദോഷം വരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു ബാഹ്യ ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേരൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാണ്​ ശിക്ഷയെന്ന്​ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    സുരക്ഷാസേന യഥാസമയം തന്നെ പ്രതികളെ അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്​തെന്ന്​ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ, ചുമത്തിയ കുറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ച് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. അപ്പീൽ കോടതിയും തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചു. ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ച് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ രാജാവ്​ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

    നിരപരാധികളെ ആക്രമിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും സുരക്ഷയും ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും എതിരെ സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനും നീതി കൈവരിക്കുന്നതിനും ഇസ്​ലാമിക ശരീഅത്ത് വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗദി ഭരണകൂടത്തി​ന്റെ പ്രതിബദ്ധത ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എല്ലാവരോടും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത്തരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ മുതിരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നിയമപരമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sharia courtMinistry of Home AffairsSaudi ExecutedTerrorism case
    News Summary - Two Saudi nationals executed for terrorism
    Similar News
    Next Story
    X