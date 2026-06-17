റിയാദിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരെ കത്തി ചൂണ്ടി കവർച്ച നടത്തിയ രണ്ട് പേർ പൊലീസ്​ പിടിയിൽ

റിയാദിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരെ കത്തി ചൂണ്ടി കവർച്ച നടത്തിയ രണ്ട് പേർ പൊലീസ് പിടിയിൽtext_fields
റിയാദ്: തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായി അതിക്രമിച്ചുകയറി കവർച്ച നടത്തിയ രണ്ട് പ്രതികളെ റിയാദ് പൊലീസ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടികൂടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് കവർച്ച അരങ്ങേറിയത്. വാളും കത്തിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങളുമായി കടയിൽ പ്രവേശിച്ച പ്രതികൾ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുയർത്തി കൗണ്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളും കവർന്ന ശേഷം ഇവർ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ റിയാദ് സുരക്ഷാ വിഭാഗം ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ കാര്യക്ഷമമായ നീക്കത്തിലൂടെ പ്രതികളുടെ ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്തുകയും ഇരുവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.
പ്രതികളിൽ നിന്ന് കവർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളും കവർന്ന പണവും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരെ കവർച്ച, മാരകായുധങ്ങൾ കൈവശം വെക്കൽ, പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഉപരിനടപടികൾക്കായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പോലീസിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇടപെടലിെൻറയും ഫലമായാണ് പ്രതികളെ അതിവേഗം വലയിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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