Madhyamam
    Saudi Arabia
    6 Oct 2025 8:46 AM IST
    6 Oct 2025 8:46 AM IST

    കേ​ളി ക​ല​ സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക്ക് പു​തി​യ ര​ണ്ട് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പവത്ക​രി​ച്ചു

    കേ​ളി ക​ല​ സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക്ക് പു​തി​യ ര​ണ്ട് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പവത്ക​രി​ച്ചു
    ഒ​ല​യ്യ ഏ​രി​യ ഭാരവാഹികൾ: നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട് ചാ​ലി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റി​യാ​സ് പ​ള്ളാ​ട്ട് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഏ​രി​യ ഘ​ട​ക​മാ​യ മ​ല​സ് ഏ​രി​യ​യെ മ​ല​സ്, ഒ​ല​യ്യ, മ​ജ്മ എ​ന്നീ മൂ​ന്നു ഏ​രി​യ​ക​ളാ​ക്കി വി​ഭ​ജി​ച്ചു. മ​ല​സ്, ജ​രീ​ർ, ഹാ​ര യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ മ​ല​സ് ഏ​രി​യ​ക്ക് കീ​ഴി​ലും ഒ​ല​യ, സു​ലൈ​മാ​നി​യ, ത​ഹ്‌​ലി​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ല​യ ഏ​രി​യ​ക്ക് കീ​ഴി​ലും റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന്​ 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള മ​ജ്മ​അ, ഹു​ത്ത സു​ദൈ​ർ, താ​ദി​ഖ്, തു​മൈ​ർ എ​ന്നീ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ മ​ജ്മ​അ ഏ​രി​യ​ക്ക് കീ​ഴി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.മ​ല​സ് ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്.​ഒ​ല​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട്ചാ​ലി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റി​യാ​സ് പ​ള്ളാ​ട്ട് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഗി​രീ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​മ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ (ജോ​യ​ന്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ല​ബീ​ബ്, കെ.​കെ. അ​നീ​ഷ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), പ്ര​ശാ​ന്ത് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ജോ​യ​ന്റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം, ഷ​മീം മേ​ലേ​തി​ൽ, ക​ബീ​ർ ത​ട​ത്തി​ൽ, സു​ലൈ​മാ​ൻ, നി​യാ​സ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സു​രേ​ഷ് പ​ള്ളി​യാ​ളി​ൽ, സ​മീ​ർ മൂ​സ, ഷാ​ന​വാ​സ്, ബി​ജി​ൻ, അ​നീ​ഷ് മം​ഗ​ല​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വാ​ഹ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും 19 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാരവാഹികൾ: ഷി​ജി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ജ​ലീ​ൽ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്)


    മ​ജ്മ​അ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഷി​ജി​ൻ മു​ഹ​മ്മ്ദ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജ​ലീ​ൽ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ (ജോ​യ​ന്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), എ​ൻ.​വി. ഡൈ​സ​ൻ, മു​നീ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ (ജോ​യ​ന്റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ), കു​ഞ്ഞു​പി​ള്ള തു​ള​സി, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ്ര​തീ​ഷ് പു​ഷ്പ​ൻ, ഹ​ർ​ഷി​ൽ, ജോ​യ് മ​രി​യ ദാ​സ്, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ 19 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യേ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    News Summary - Two new committees formed for the Keli Arts and Culture Forum
