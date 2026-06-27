റിയാദിൽ മോഷ്ടിച്ച വാഹനവുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽtext_fields
റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ മോഷ്ടിച്ച വാഹനത്തിൽ അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരെ ട്രാഫിക് രഹസ്യപൊലീസ് പിടികൂടി. പിടിയിലാകുമ്പോൾ ഇവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച നിലയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, മാരക ലഹരിമരുന്നായ ‘ഷാബു’ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രാഥമിക നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും തുടർനടപടികൾക്കായി കേസ് ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റിയാദ് ട്രാഫിക് വിഭാഗം നടത്തുന്ന കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register