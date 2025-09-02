Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:43 AM IST

    ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ; ക​ണ്ടെ​ത്തി​ -​സാ​മൂ​ഹ്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ; ക​ണ്ടെ​ത്തി​ -​സാ​മൂ​ഹ്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി-​സാ​മൂ​ഹ്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം (എം.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ. എ​സ്.​ഡി) പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 2,52,219 തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16 വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മൊ​ത്തം 9,12,293 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 98,462 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തൊ​ഴി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ദേ​ശീ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 5,86,104 ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദീ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 15,877 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളെ നി​യ​മി​ച്ച​തും സൗ​ദീ​വ​ത്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​വ​ഴി 49,509 ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ പു​തി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ശ​മ്പ​ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ താ​മ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​മ്പ​ള​വും അ​ല​വ​ൻ​സു​ക​ളും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടേ​താ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ തെ​റ്റു​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​നും ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര വി​പ​ണി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ. തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര വി​പ​ണി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും നി​യ​ന്ത്രി​ത​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദീ​ക​ര​ണ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​നു​സ​ര​ണം കാ​ര്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഫീ​ൽ​ഡ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി വി​ക​സ​ന ന​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഏ​കീ​ക​ര​ണ​വും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ വി​പ​ണി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്തി​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 44,547 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മാ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

