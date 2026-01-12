Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹ​രീ​ഖ് ഓ​റ​ഞ്ച്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:18 AM IST

    ഹ​രീ​ഖ് ഓ​റ​ഞ്ച് മേ​ള​യി​ൽ വി​സ്മ​യ​മാ​യി ‘തു​റു​ഞ്ച്’

    text_fields
    bookmark_border
    80 റി​യാ​ൽ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള ഭീ​മ​ൻ ഓ​റ​ഞ്ചു​ക​ൾ
    ഹ​രീ​ഖ് ഓ​റ​ഞ്ച് മേ​ള​യി​ൽ വി​സ്മ​യ​മാ​യി ‘തു​റു​ഞ്ച്’
    cancel
    camera_alt

    ഹ​രീ​ഖ്​ ഓ​റ​ഞ്ച്​ മേ​ള​യി​ലെ ‘തു​റു​ഞ്ച്​’ ഭീ​മ​ൻ മ​ധു​ര​നാ​ര​ങ്ങ​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ റി​യാ​ദി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള അ​ൽ ഹ​രീ​ഖി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഓ​റ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് ഭീ​മ​ൻ മ​ധു​ര​നാ​ര​ങ്ങ​ക​ൾ. വി​വി​ധ​യി​നം ഓ​റ​ഞ്ചു​ക​ൾ​ക്കും നാ​ര​ങ്ങ​ക​ൾ​ക്കും പേ​രു​കേ​ട്ട ഈ ​മേ​ള​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ധാ​ന താ​രം ‘തു​റു​ഞ്ച്’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സി​ട്രോ​ൺ പ​ഴ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    എ​ന്താ​ണ് തു​റു​ഞ്ച്? അ​റ​ബി​യി​ൽ ‘ഉ​ത്‌​റു​ജ്’ എ​ന്നും വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ​ഴം സി​ട്ര​സ് വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​പ്പ​മേ​റി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ ഫു​ട്ബാ​ളി​നോ​ളം വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ൽ വ​രെ വ​ള​രു​ന്ന ഇ​വ​ക്ക് ക​ട്ടി​യു​ള്ള​തും പ​രു​ക്ക​നു​മാ​യ തൊ​ലി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ഓ​റ​ഞ്ചു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​തി​ൽ നീ​ര് കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​​ന്റെ ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്തെ വെ​ളു​ത്ത പാ​ളി ക​യ്പി​ല്ലാ​ത്ത​തും സ്വാ​ദു​ള്ള​തു​മാ​ണ്.

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ലും അ​റ​ബ് പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ലും തു​റു​ഞ്ചി​ന് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ശ്വാ​സി​യെ പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ തു​റു​ഞ്ചി​നോ​ട് ഉ​പ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്; ഇ​തി​ന് ന​ല്ല രു​ചി​യും അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സു​ഗ​ന്ധ​വു​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഹ​ദീ​സു​ക​ളി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​െൻറ ക​ട്ടി​യു​ള്ള തൊ​ലി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ജാ​മു​ക​ളും മാ​ർ​മ​ലേ​ഡു​ക​ളും ഏ​റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്. അ​തീ​വ സു​ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള ഇ​തി​െൻറ തൊ​ലി മു​റി​ക​ളി​ൽ സു​ഗ​ന്ധം പ​ര​ത്താ​നും പെ​ർ​ഫ്യൂം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ദ​ഹ​ന​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യും വി​റ്റ​മി​ൻ സി​യു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​യും ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    ഹ​രീ​ഖ് മേ​ള​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 160 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ തെ​ക്ക്​ മാ​റി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​രീ​ഖ്, ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ മ​ണ്ണി​നും മി​ക​ച്ച കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ്.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​മേ​ള​യി​ൽ സു​ക്ക​രി ഓ​റ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ഹ​മ​ദ് നാ​ര​ങ്ങ​ക​ൾ, മാ​ൻ​ഡ​റി​ൻ തു​ട​ങ്ങി ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം ഇ​നം സി​ട്ര​സ് പ​ഴ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ​ർ​പ്പ​വും സു​ഗ​ന്ധ​വും ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞാ​ണ് മേ​ള​യി​ൽ ഇ​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Turunj' makes a surprise appearance at the Harikh Orange Fair
    Similar News
    Next Story
    X