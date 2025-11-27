Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 7:36 AM IST

    തബൂക്കിലെ മഞ്ഞൾ കൃഷി വിജയകരം

    കാർഷികോൽപാദനത്തിൽ പുതിയൊരു വിള കൂടി
    തബൂക്കിലെ മഞ്ഞൾ കൃഷി വിജയകരം
    ത​ബൂ​ക്കി​ലെ മ​ഞ്ഞ​ൾ കൃ​ഷി

    തബൂക്ക്: തബൂക്കിലെ മഞ്ഞൾ കൃഷി വിജയകരം. ഇതോടെ മേഖലയിലെ കാർഷിക വൈവിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന വിളയായി മഞ്ഞൾ മാറി. പരീക്ഷണമെന്നോണം മേഖലയിലെ പല കർഷകരും മഞ്ഞൾ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പ്രദേശത്തിന്റെ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുകയറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള സാമ്പത്തിക വിളകൾക്ക് മഞ്ഞൾ കൃഷി പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ തുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

    മഞ്ഞൾ ഈ മേഖലയിലെ അപൂർവ വിളയാണെന്നും അതിന് വലിയ മൂല്യമുണ്ടെന്നും കർഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മഞ്ഞൾ കൃഷിക്ക് മൂന്ന് മാസം മുതൽ 10 മാസംവരെ വളർച്ച ആവശ്യമാണ്. പതിവ് ജലസേചനം, പരിമിതമായ അളവിൽ എൻ.പി.കെ മൂലകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ജൈവ വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, മെച്ചപ്പെട്ട വായുസഞ്ചാരം എന്നിവ ആവശ്യമാണെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. ഉൽപന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം തരംതിരിക്കൽ, നന്നായി ഉണക്കൽ, കൃത്യമായ ഈർപ്പ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ പ്രക്രിയകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ വിജയമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    TAGS:tabukAgriculture Sectorturmeric cultivation
    News Summary - Turmeric cultivation in Tabuk successful
