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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 5:35 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 5:35 PM IST

    സൗദി നയിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്​ട്ര നാവികസഖ്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് തുർക്കിയ

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    Turkish President Recep Tayyip Erdoğan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
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    തുർക്കിയ പ്രസിഡൻറ്​ റജബ്​ തയ്യിബ്​ ഉർദുഗാൻ, സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച പ്രതിരോധ ബഹുരാഷ്​ട്ര നാവികസഖ്യത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് തുർക്കിയ. സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ തുർക്കിയ പ്രസിഡൻറ്​ റജബ്​ തയ്യിബ്​ ഉർദുഗാനുമായി തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് തുർക്കിയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ചെങ്കടലിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതി സായുധ സംഘം നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ തുർക്കിയ പ്രസിഡൻറ്​ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ സൗദി അറേബ്യക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുരാഷ്​ട്ര നാവിക പ്രതിരോധ സഖ്യം രൂപവത്​കരിച്ച നടപടിയെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണമായി വിജയിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വിവിധ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്​ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി.

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    TAGS:turkeyGulf NewsSaudi Arabia
    News Summary - സൗദി നയിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്​ട്ര നാവികസഖ്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് തുർക്കിയ
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