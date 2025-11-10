Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:58 AM IST

    വ​ടം​വ​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ ‘ഖി​വ’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    വ​ടം​വ​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ ‘ഖി​വ’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    ഖ​സീം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​ടം​വ​ലി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ വ​ടം​വ​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി ഖ​സീം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​ടം​വ​ലി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഖി​വ) നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. റ​വാ​ദ്​ അ​ൽ താ​സ​ജ്​ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വ​ടം​വ​ലി പ്രേ​മി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​വും മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ലോ​ഗോ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു. അ​ൻ​ഷാ​ദ് ബു​കൈ​രി​യ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ബ്​​ദു കീ​ച്ചേ​രി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഖ​സീം പ്ര​വ​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ റീ​ജ്യ​ൻ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കാ​യി​ക രൂ​പ​ത്തെ ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മെ​ജോ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നീ​ഷ് കൊ​ല്ലം, ഷി​നു, ജം​ഷീ​ർ സ​ഫാ​രി, റ​ഊ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം, ജ​ൻ​സീ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ തോ​പ്പി​ൽ, അ​ജീ​ന, ഷീ​ന ഷി​നു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

